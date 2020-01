Merilin Mälk pilli ei mängi: olen proovinud klaverit ja kitarri, aga mul on väikesed näpud

Saatejuht Katrin Viirpalu kinkis Mälgile lillekimbu ning oma õnnitlused edastas ka Owe Petersell. Sünnipäeva tähistamiseks Mälgil aega pole, sest Eesti Laulu ettevalmistused on täies hoos. "Seda jah, praegu on mega-mega kiired ajad, aga samas nii põnev on," tunnistas ta.

Kui Mälgi võistluslaul "Miljon sammu" valmis koostöös Soome laulukirjutajatega, siis loo video filmiti üles lausa Dubais. "Käisime ekstra selle jaoks Dubais ja tegime laulule muusikavideo," avaldas Mälk. Laul ise räägib armastusest. "Ma mõtlen enda pea smiljon sammu läbi, et ma teeksin kõik õigesti, et saada see üks kutt," avaldas Mälk loo mõtte.

Mälk ütles, et muusika avastas ta enda jaoks alles mõned aastad tagasi ning ühtegi pilli pole ta õppinud. "Olen proovinud klaverit ja kitarri, aga mul on nii väikesed näpud, nendega ei saa mitte midagi teha," põhjendas ta. Pärast superstaarisaadet õppis Mälk, et muusika on tema jaoks õige tee ning laulja sõnul pole ka pillimängu kunagi hilja selgeks saada.

Mälk tunnistas, et artistielu juurde kuulub kindlasti ka välimus. Kuigi ta on mõelnud oma juuksed punaseks värvida, ei ole ta selleni veel jõudnud. "On küll päevi, kus käid meigita Viru keskuses ja naudid, aga üldiselt tuleb palju rõhku panna välimusele ka," tunnistas Mälk.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.