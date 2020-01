Eesti Laulul võistlev Janet teenib leiba spordiklubi treenerina

Eesti Laulu poolfinalist Janet Vavilov on üks selle aasta uutest tulijatest. Lauljatar avaldas, et on tänu oma muusikutest vanematele alati muusika keskel olnud. Leiba teenib ta aga hoopis treenerina.

"Muusika tegelikult on minu igapäevases elus olemas tänu sellele, et tulen muusikute perekonnast. Ma olen olnud väga tegev Eesti noorte muusikaliteatris ja tegelikult, eks ma ikka esinen ja teen, võib-olla mitte nii avalikult ja suurelt veel," ütles Janet ETV saates "Terevisioon".

Janeti isa Toomas Vavilov on dirigent ja klarnetimängija ning ema lasteaias muusikaõpetaja. "Mina ei mängi ühtegi pilli," avaldas Janet, et tema vanemad pole teda selleks kunagi sundinud. "Nad on alati vaadanud, mida mina soovin. Ma olen ka jõudnud muusikamaailma, aga täitsa ise."

Muusika kõrvalt juhatab Janet spordiklubi ja on seal treener. "Mul pooled juhendamised on lauldes," naeris Janet, et ka treeneritöösse tuleb laulmine kaasa.

Tänu Eesti Laulule on aga muusika osakaal Janeti igapäevaelus kasvanud. "Esinemisi tuleb igapäevaselt juurde. Mulle väga-väga meeldib, et kutsutakse žüriidesse, see on väga-väga suur au," ütles Janet, et teda on kutsutud näiteks koolidesse lauluvõistlusi hindama.

Eesti Laulult loodab Janet saada sisse hea hoo. "Mul hea sõbranna ütles, et Eesti Laul ei ole see punkt, see on alles algus ja järjest hullemaks läheb," ütles ta.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.