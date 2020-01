Marko Reikop "Terevisiooni" naasmisest: mitte mingil juhul

"Terevisiooni" stuudio täitus ETV armastatud saatejuhtidega, kui Owe Peterselli ja Katrin Viirpalu vastas istusid intervjuutoolil Marko Reikop, Anu Välba, Karmel Killandi ja Margus Saar. "Terevisiooni" kunagine saatejuht Marko Reikop lubas, et vaatajad ei saa teda hommikusaatejuhi rollis enam kunagi näha.

"Mitte mingil juhul," naeris Reikop, kui Owe Petersell naljatas, et Reikop võiks järgmisest nädalast "Terevisiooni" juhtimise üle võtta.

Marko Reikop ja Anu Välba juhtisid ETV hommikuprogrammi täpselt 18 aastat tagasi sealsamas telemaja teises stuudios.

Neljapäeva hommikul olid Välba, Reikop, Killandi ja Saar "Terevisioonis" aga selleks, et rääkida pidulikust tänuõhtust "Rahuga edasi, Eesti!".

Kolme aasta jooksul on ETV tiim sõitnud üle Eesti 37 000 kilomeetrit, et tuua vaatajateni Eesti juubelipidustuste sündmused. "Me oleme tähistanud Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva kolm aastat järjest," selgitas Saar.

Selle kulminatsiooniks toimuvad suursündmused Tartus sel nädalavahetusel, kui Tartu rahu aastapäeva eelõhtul meenutatakse kokku kolm aastat kestnud Eesti Vabariigi sünnipäevaga seotud uhkeid sündmusi.

Tänuõhtuga "Rahuga edasi, Eesti!" tehakse kummardus kogu Eesti rahvale õnnestunud juubelipeo eest. ETV alustab otseülekannet laupäeval kell 18.40, saatejuhid on Anu Välba, Karmel Killandi, Margus Saar ja Marko Reikop.