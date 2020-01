Berliini loomaaia pandakaksikud astusid avalikkuse ees esimesed arglikud sammud

Kaksikud sündisid 31. augustil, kaks aastat pärast seda kui nende ema Meng Meng laenulepinguga Hiinast Berliini elama asus, vahendasid ERR-i teleuudised.

Praegu joovad kaksikud ikka veel ainult piima ja kaaluvad mõlemad umbes kümme kilogrammi. Mõistagi olid nad oma esimesel väikesele ekspeditsioonil igast oksast ja kivist väga huvitatud, aga sammude tegemise asemel oli pigem tegemist roomamise, libisemise ja aelemisega. Ema jälgis kõike rahulikult nurgast.

Sama rahulikud polnud loomaaiatöötajad, kellele pandade esimene avastusretk oli suur ettevõtmine. Kõik toimus Hiina ekspertide valvsa pilgu all.

Kuna noorte pandade hiinakeelsed nimed on keerulised, kutsutakse neid seetõttu saksapäraselt Pitiks ja Pauleks. Nad elavad Berliinis kuni nelja aastaseks saamisena ja sõidavad siis Hiinasse, et hoolitseda selle eest, et tulevikus oleks looduses rohkem kui umbes 1900 täiskasvanud hiidpandat.