Kolm Eesti meest kruvisid auto katusele telgi ja sõitsid ekstreemrallile

Võistlus ei ole kergete killast, kannatada tuleb nii kõrbekuumust kui ka miinuskraade, sest alustatakse Euroopas ning lõpetatakse Aafrikas.

Budapestis algava ning Sierra Leone pealinnas Freetown'is lõppeva "Budapest-Bamako" ralli peamiseks eesmärgiks on aja peale sõitmine, kuid lisaks tuleb punktide saamiseks teha erinevaid kõrvalülesandeid. "Joonorienteerumine, fotojaht," nimetab mõningaid neist ülesannetest võistlusel osalev Raiko Ausmees. "Stardipoodiumil tuleb juba mingisugune kostüüm selga tõmmata, mille peale me pole veel mõelnud. Iga asi annab punkte, aga eelkõige on võistlus aja peale ja ka keskmist kiirust tuleb mingitel etappidel hoida."

Nagu rallil ikka, ei ole auto tavaline sõidukas. "Siin on pandud suuremaid rattaid ning läbivuse ja mugavuse peale rõhutud," selgitas rallimees Tormi Tamm ning lisas, et kõige olulisem on see, et autos kolm nädalat sõita ja elada kannataks. "Siin on veel matkatoolid, külmkapp ja kohvimasin. Lisaks leiame sahtlitest matkapliidid, söögid ja varuosad," lisas Ausmees. Auto katusele on nad ehitanud telgi.

Muidugi ei mahu nad kõik kolmekesi katusele magama. Mugavamad kohad otsustab pime õnn. "Kuna oleme kolmekesti autos, siis jagame kohti kivi-paber-kääride alusel, või eks me näeme kuidas," selgitas Ausmees. Lisaks tuleb arvestada ka erinevate ohtudega. "Haiguste ohud on ju olemas, õnneks oleme risti-põiki vaktsineeritud. Lisaks võib ette tulla ära eksimise ja liivas kinni jäämist ja ega me ju ei tea, kuidas need metsikud loomadki käituvad. Nii et seiklusi jätkub igaks mõõtmeks."

Ja ega pikk aeg ühes autos koos istuminegi väiksem katsumus ei ole. "Ma väga siiralt, südamest loodan, et me ei lähe tülli. Me oleme head sõbrad ja enne sarnaseid asju siin Eestimaa pinnal teinud. Kellel rohkem kellel vähem kogemust, aga igal juhul sõidame ja vaatame," arvas Ausmees, ega jätnud lisamata, et muidugi lähevad nad rallit võitma.

Tänavu on Budapest-Bamako ralli eriline, sest 280-st startivast ekipaasižist koguni 20 on eestlaste meeskonnad.