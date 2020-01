Märt Koik: mulle on öeldud, et näen välja nagu noor Margus Lepa

Karl Robert Saaremäe kehastab filmis noort Joosep Toots ehk tema poega Oskarit. "Ma ei võtnud üks-ühele ja ei proovinud seda karakterit uuesti ellu äratada, vaid arvestasin, et aeg on edasi liikunud," rääkis Saaremäe oma rollist ETV saates "Ringvaade".

Jorh Adniel Kiire poega kehastav Märt Koik ütles, et Saaremäe mõjub Tootsi poja rollis väga usutavalt. "Kui ma teadsin, et Karl Robert mängib Oskarit, mõtlesin, et kas on sarnane. Siis ma läksin platsile, vunts oli ees, ja ehmatasin. Lokid ja kõik aitas," tõdes ta.

Koik lisas, et teda on juba noorest saati Margus Lepaga ehk Jorh Adniel Kiire osatäitjaga võrreldud. "Nüüd tuli see roll. Ju siis mingi sarnasus on," tõdes ta.

Arno poega kehastav Franz Malmsten ütles, et tema ja Arno Tali vahel märgatakse samuti sarnasusi. "Mõned on näinud sarnasusi, mõned ei ole," arutles ta.

Filmi tegevus toimub aastal 1942, mil Eestis oli Saksa okupatsioon. Saaremäe mängis võtete ajal Ugalas lavastust "Etturid", mis samast ajastust räägib, ning kinnitas, et viis ennast tolle aja tegemistega kurssi.

Saatejuht Marko Reikop valmistas näitlejatele aga ootamatu üllatuse, kui tõstis nende ette esemed, mida just tol ajastul kasutati. Noored näitlejad ei tundnud ära ei jäätisemasinat ega pekihaamrit.

"Talve" jõuab ekraanile täpselt 50 aastat pärast "Kevade" esilinastumist, andes Paunvere-saagale väärika ja helge lõpu.

Osades: Riina Hein, Margus Lepa, Henessi Schmidt, Karl Robert Saaremäe, Franz Malmsten, Saara Nüganen, Märt Koik, Harry Kõrvits, Meelis Rämmeld, Kersti Tombak jt.

Stsenarist on Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.

"Talve" on kinodes alates 7. veebruarist.

Kolmel järjestikusel neljapäeva õhtul ETV on eetris Lutsu filmide triloogia. Homme, 30. jaanuaril jõuab kell 22.05 eetrisse "Kevade", seejärel "Suvi" ja siis "Sügis".