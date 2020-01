Galerii: Polaarviktoriini finaalis selgusid Arktikasse sõitvad õpilased

Viis parimat, kes lähevad koos Eesti teadlastega ekspeditsioonile Arktikasse, on Artur Raik ja Anni Joamets Tallinna Prantsuse lütseumist, Saskia Krautman Rocca al Mare koolist, Kevin Kristofer Laanmets Kohila gümnaasiumist ja Anel Neumann Tartu Tamme gümnaasiumist.

Žürii märkis suure potentsiaaliga õpilastena ära veel viis finalisti: Kati Lõhmus ja Rasmus Talts Gustav Adolfi gümnaasiumist, Piia Mari Lepp Hugo Treffneri gümnaasiumist, Krete Roopõld Tallinna reaalkoolist ja Jens-Patrik Rand Vanalinna hariduskolleegiumist.

"Õpilased olid väga tublid ja saatsid meile ka väga huvitavad videod, milles tuli selgitada, mida soovitakse koos teadlastega Arktikas uurida," rääkis Katrin Savomägi Eesti Polaarklubist. "Võitjate huvivaldkondadeks osutusid: arhitektuur, teadlaste suhtumine kliimaprobleemi, rändrahnud, lumes leiduvad putukad ja mikroorganismid ning saamid ja põhjapõdrad tänapäeval," kommenteeris Savomägi.

Auhinnatseremoonial osalenud Eesti Polaarklubi president Andres Tarand pani osalenutele südamele, et nemad on järgmised otsustajad ja peavad tuginema teadmistele, et teha tarku otsuseid.

Polaarviktoriin sai alguse novembris veebivooruga, millest võttis osa 159 õpilast üle Eesti. Žüriis osalesid: Mari Hunt, Enn Kaup ja Katrin Savomägi Eesti polaarklubist, Mart Varvas Eesti polaarfondi juht ning õpetajad Pilvi Tauer Tallinna tehnikagümnaasiumist ja Heli Stroom Tallinna Mustamäe gümnaasiumist.