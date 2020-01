Kristjan Pihl pani "Pealtnägija" võttel pihta koti rongijuhi lõunasöögiga

Kolm aastat "Pealtnägija" toimetajana töötanud Kristjan Pihl tunnistas, et Eesti Televisioonis töötamine tähendab ka suurt logistilist mõtlemist, sest võtteaeg on lühike ning võttemeeskond nõutud.

"Üks esimesi asju, mida ma kolm aastat tagasi avastasin on see, et Eesti Televisioon on nagu logistikaettevõte. Iga päev me peame arvestama sellega, et võttepäev on väga lühike, aga võtteid seal sees on väga palju," selgitas Pihl.

Pihl selgitas, et mõnel päeval tuleb võttemeeskonda kibekiirelt mõne teise toimetajaga vahetada. Pihlile meenus lustakas juhtum võttepäevast, kui ta tegi lugu raudteel toimuvatest õnnetustest ja napikatest. "Inimesed jooksevad viimasel hetkel enne rongi tulekut üle raudtee või autod sõidavad tõkkepuu alt läbi ja see on väga ohtlik," selgitas Pihl, millest telelugu rääkis.

Toimetuses otsustati selle loo valguses, et sellised ohtlikud olukorrad on vaja teha puust ja punaseks. "Me sõitsime vedurijuht Martiniga Balti jaamast välja ja ta näitas meile kõige ohtlikumad kohad Harjumaal, kus juhtub kõige rohkem õnnetusi," kirjeldas Pihl.

Ühes peatuses pidi võttemeeskond kiiresti rongist väljuma, et võttegrupp toimetaja Anna Pihlile üle anda. Kristjan Pihl haaras 20 sekundi jooksul kabiinist kõik oma asjad ja jooksis üle raudtee teisele, tagasi Tallinna suunduvale rongile. "Kui ma siis rongi jõudsin, selgus, et ma olin kaasa võtnud koti, mis ei kuulunud mulle," meenutas Kristjan.

"Ma vaatasin sinna sisse ja selgus, et seal oli mingisugune eine, kellegi lõunasöök ja siis ma sain aru, et ma olin varastanud rongijuhi koti," lausus ta. Rongijuht Martin sai koti lõunasöögiga tagasi samal õhtul, kui ta rongiga tagasi Balti jaama jõudis.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.