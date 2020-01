Jalmar Vabarna: me ei tee muusikat selleks, et kedagi närvi ajada

Jalmar Vabarna kinnitas, et ansambli Trad.Attack! uue singliga tahtsidki nad liikuda popilikuma helikeele poole. "Meie eelmine lugu "Pass-pass" oli ikkagi natuke tumedam ja industriaalsem, võiks isegi öelda, et seal polnud midagi rõõmsat," mainis ta ja sõnas, et nad on tahtnud teha Eesti pärimusmuusia selliseks, et kõik inimesed tahaksid seda kuulata. "Oleme alati teinud muusikat sellepärast, et inimesed saaksid seda kuulata, me ei tee seda selleks, et inimesi närvi ajada, me ei taha kedagi üles keerata."

"Huvitaval kombel olen ma viimasel nädalatel täheldanud, et mida rohkem tuleb meile jälgijaid juurde ja oleme rohkem pildil, siis on tulnud täiesti labaseid ja mõttetuid vihaseid kommentaare," ütles Sandra Vabarna ja tõi välja, et kui ühelt poolt kirjutatakse lihtsalt kriitiliselt, et bändi eelmisel lood meeldisid rohkem, siis paaril korral on tulnud ette ka sõimamist. "Mina olen nii üllatunud, et inimene viitsib võtta selle aja, otsida üles meie lehe ning siis elada ma-ei-tea mida meie peal välja."

"Mina tahaksin öelda seda, et kui lõpuks see album välja tuleb ning kuigi me teeme muusikat lähtuvalt endast, siis seal peaks olema ikkagi kõigile midagi armastada ja kõigile midagi vihata ka," mainis Tõnu Tubli ja tõi välja, et bändi Trad.Attack! kohta saab öelda ka nii, et Jalmar on Batman, tema on Robin ja Sandra on Catwoman. "Aga lihtsalt ma ütlen, et Robin tegelikult ei ole sukkpükstes."