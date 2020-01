Räpipundi 5Miinust venelane on tavaelus hobinäitleja ja kahe lapse isa

Eelmisel reedel valiti Eesti muusikaauhindadel aasta looks "Für Oksana", mida esitasid Nublu ja Gameboy Tetris, kodanikunimega Pavel Botšarov. Ehkki Botšarov on lavadel tiirelnud juba 20 aastat ning figureerib vastuolulises kampaanias "Sama palju inimene", on 34-aastane kahe lapse isa avalikkuses üllatavalt tundmatu.

Läinud nädalavahetusel pärjati Pavel Botšarovi, keda tuntakse ka esinejanimedega Gameboy Tetris ja Venelane, aasta laulu tiitliga, sest just tema abiga sündis hitt "Für Oksana". Lisaks pälvis räppar aasta parima artisti tiitli koos ansambliga 5Miinust, mille üks liikmetest ta on, vahendas ETV saade "Pealtnägija".

Haapsalus sündinud ja 12-aastaselt Tallinnasse Lasnamäele kolinud Pavel unistas lapsena kosmonaudi elukutsest, aga juba õige vara jõudis räppmuusikani, kus tema suurimateks mõjutajateks olid kodurajooni noortekambad.

Noorukina suuresti ema kasvatada olnud Pavel ei varja, et sattus sageli pahandustesse. Näiteks näppas sõpradele muljeavaldamiseks tanklast maiustusi. Lõpuks oli aga just muusika see, mis noore mehe õigele teele tiris.

"Kui ma satun sinna Lasnamäele tagasi mingil põhjusel, siis ma vaatan, et hästi vanad minu tuttavad on täielikult süstlanarkomaanid või keegi on surnud, keegi on vanglas. See päästis mind kindlasti," tõdes muusik.

Liitumine 5Miinusega

20 aasta vältel on Pavel musitseerinud erinevates venekeelsetes hip-hopansamblites, millest suurima läbimurde saavutasid Gorõ Lana ja Catapulta, kellega tuuritati Venemaal. 2018. aastal esines ta isegi vabariigi presidendi suvisel roosiaia vastuvõtul.

Paveli tõeline tähelend sai alguse aga 2016. aastal, kui jäi silma Võsu räpipundile 5Miinust. Pavel, keda vähesed olid seni üldse eesti keeles rääkimas kuulnud, hakkas üleöö ka eesti keeles räppima.

"Tema karakter Eesti muusikas on kindlasti täiesti omanäoline, jah. Pluss see, kuidas ta väänab sõnu ja natukene muudab neid," selgitas muusikakriitik Siim Nestor Botšarovi fenomeni.

Ehkki 5Miinust on Eesti popmuusika maastikul A-kategooria tegija, kõhkles Pavel tõsiselt, enne kui bändiga liitus. Põhjuseks räpimeeste vastuoluline kuvand.

"5miinust oli kunagi selline bänd, kes vist andis Eestis kõige rohkem klubikontserte, oli Youtube'is kõige kuulatum bänd ja neid ei mänginud mitte ükski raadiojaam. Sellepärast, et need lood olidki nii ohtliku sisuga ja roppudega sõnadega, et neid ei saadud mängida," selgitas Nestor.

Pavel tunnistas, et kaalus bändiga liitumist poolteist nädalat kindlasti. "Ma rääkisin oma sõpradega ja rääkisin kodus ja see oli päris raske otsus minu jaoks. Selles mõttes ma olin tulnud bändist, kes enda arust tegi intelligentset muusikat ja siis olid need esimesed live'id, kus oli täielik läbu seal back stage'is, kus vedelesid kasutatud kondoomid. Ma vaatasin, mul oli karp lahti lihtsalt, et kuidas üldse nii saab," meenutas Pavel.

Aga räppar otsustas pakkumise siiski vastu võtta. "Kui ma alustasin, ma sain teada, et ma oskan ka teist muusikat ka teha. Ja ma avastasin enda jaoks päris palju," ütles Pavel.

Proovib kätt näitlejana

Väikese aktsendi, aga tohutu lavaenergiaga Botšarov on tänaseks tõusnud ansambli põhiliikmeks. Lisaks jätkab ta oma teisi projekte, mistõttu andis mullu kokku ligi 130 kontserti. Naljaga pooleks ütles Pavel, et kohati meenutab ta elu Eesti muusikute 1980ndate gastrolle Nõukogude Liidus - täpselt nagu R.A.A.A.M teatri tükis, kus ta mullu näitlejadebüüdi tegi. Lavapartneri Jarek Kasari sõnul oli Pavel enda jaoks uues rollis veenev.

"Väga paljud tulid ütlema, et vot see on hea näitleja ja siis nad üllatusid, kui nad said teada, et Pavel ei olegi näitleja, et Pavel on muusik. Tema võime teksti edasi anda on fenomenaalne," tõdes Kasar.

Etendusega on käidud Jekaterinburgis, Peterburis, Moskvas. Igal pool on Kasari sõnul Pavelil sõbrad juba ootamas. "Kõik teavad teda, kõik austavad teda. Ta on kõigiga jõudnud koostööd teha. Mina ei teadnudki sellest mitte midagi. Ja ta on seal kuulus, sest Peterburis läksime mingisse kohvikusse või midagi, juba keegi tuli juurde," selgitas Kasar.

Artistielu pahupool

Ehkki Pavel soovib tulevikus teatriga jätkata, on tema suurim kirg ikkagi muusika. Räppar Nubluga kahase loodud lugu "Für Oksana" on naljatimisi nimetatud ka Eesti läbi aegade parimaks integratsiooniprojektiks. Kõik algas ühest kummitama jäänud viisijupist.

"Mul oli see põhifraas "privet gorod Narva" kuidagi peas. Selle ümber mingit pikemat teksti ehitada tundus hästi lihtne ja siis ma Pavelile rääkisin sellest ideest ja ta tuli kaasa selle mõttega," meenutas Nublu.

Nublu sõnul ei uskunud Pavel kuni loo väljatulemuseni, et see võiks olla potentsiaaliga laul. "Ma ei tea miks, ta sai alles kõvasti hiljem aru, et see on täitsa vist mingisugune hitt," selgitas Nublu.

Venekeelse publiku seas sooja vastuvõtu osaks saanud lugu kõlab nüüd taksodes, kaubanduskeskustes ja nagu Pavel hiljuti isiklikult koges, ka lasteaia laulutundides.

Pavel möönab, et paljudele glamuurse ja ihaldusväärsena näiv artisti elukutse on lõpuks töö nagu iga teinegi ja esinemisperioodid võivad kohati olla tapvalt väsitavad. "Sa ärkad üles, paned spordikotti oma live'i riided, mitu komplekti. Siis lähed, teed kontserdi, siis pakid asjad kokku, paned tagasi autosse ja sõidad teise linna või magad hommikuni. Siis pakid asjad sõidad teise linna ja nii see käib siin päevast päeva," selgitas Pavel.

Enda sõnul on ta aeg-ajalt tööpingete leevendamiseks otsinud abi ka arstidelt. "Ma vahetasin mitu psühholoogi selle viie aastaga, sest mul tabletid ei aidanud. Ja siis oli üks üks mees, kes ütles mulle, et ta saab aidata ilma nendeta. Ja veits aitaski. Probleem oli lapsepõlves tegelikult. Ta palus mul sellega tegeleda. Ja natuke läks paremaks," selgitas Pavel, kes kirjutas psühholoogi soovitusel oma isale, kellega ta pole aastaid suhelnud. "See ei olnud üldse lihtne selline samm," tunnistas ta.

Novembris sai räpparist Eesti Vabariigi kodanik, kui ta tegi ära kodakondsuseksami ja sai Eesti passi. "Sul on oma riik ja sa kuulud siia, aga mina ju ei saa kunagi päris eestlaseks ja ma ei saa päris venelaseks. See on päris, see on täpselt see tunne, et ta sa tahad kuuluda kuhugi," selgitas Pavel, miks see samm talle oluline on.