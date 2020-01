Inga Eesti Laulust: ma üldse ei taha ja ei viitsi stressata

"Mis ma natuke teistmoodi teen, ma ei saa öelda, et ma seda eelmisel aastal ei teinud, aga ma lähen peale sellise hingamisega, et ma tõesti lihtsalt naudin, naudin iseennast laval, teen päriselt seda, mida ma tahan teha. Ma üldse ei taha ja ei viitsi stressata," selgitas Inga ETV saates "Terevisioon".

Sel aastal on Inga võistlustules lauluga "Right Time". Inga kinnitas, et mingit keerulist koreograafiat sel aastal pole, pigem lihtsalt etteaste nautimine ja mõned liigutused. "Ma seda ei taha teha endale, et hakkan hingeldama ja pean veel mingitele asjadele mõtlema ja millegi pärast muretsema. Pigem see on selline asjade kooskõla, see samm sobis sinna sisse," ütles Inga.

Inga tunnistas, et möödunud aasta oli tema jaoks muusikalises mõttes ilmselt suurim. "Ma olen väga tänulik Eesti Laulule, et seal läks nii hästi," ütles Inga ja lisas: "Ma olen väga palju õppinud, kohtunud väga lahedate inimestega, saanud kogemust juurde ja kasvanud suuremaks inimeseks."

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.