Uku Suviste on valmis nii Eurovisiooni võiduks kui ka kaotuseks

Eesti Laulu poolfinalist Uku Suviste tunnistas "Terevisioonis", et sooviks väga hea meelega Eestit Eurovisioonile esindama sõita.

"Jaa, hea meelega," tunnistas Uku, et sõidaks meelsasti maikuus Rotterdami. Laulja sõnul on ta valmis ka selleks, et jääb Eurovisioonil viimaseks, kuid häbeneks ta seda sel juhul, kui ise mõne apsakaga laval hakkama saaks.

"Võimatu on minu arust kirjutada lugu, mis oleks võidulugu," rääkis Uku. Muusiku sõnul on ta ise elav tõestus asjolust, et lugu, mis ühel aastal töötab, ei pruugi järgmisel enam üldse nii edukas olla ja vastupidi.

Uku jaoks on parim hääle vormis hoidmise nipp anda häälele puhkust ja magada korralikult.