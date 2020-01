Joala sünnist möödub tänavu 70 ja Otsa sünnist 100 aastat.

Kontserdil astuvad üles Märt Avandi, Nele-Liis Vaiksoo, Simo Breede, Rasmus Kull jt. Traditsiooniliselt juhatab koore Lauri Breede, lauljaid saadab Urmas Lattikase bänd ja pidu juhib taas Veikko Täär.

"Lisaks ikka ka isamaalised laulud ja muidu ilusad laulud meie omas eesti keeles," ütles korraldaja Ülo Kannisto.

"Peopaigavalikul määrab otsustamist ka see, kas koorid on neis paigus enne laulnud. Haapsalus näiteks on vähe lauldud, kuna seal puudub laululava, aga kooridele koht väga meeldib. Traditsiooniks on saanud, et ehitame selleks puhuks jälle ajutise lava, kuhu kõik ära mahuvad. Pealegi on linnuses tehtud väga palju renoveerimistöid, nii et täielikult põnev vaatamisväärsus pealekauba," sõnas Kannisto.

"Kooridele just trükime noodiraamatuid. Kui valmis, hakkame kohe saatma neid registreerunud kooridele. Kooridega seotud laulud on paigas, väiksemaid täpsustusi on veel solistide osas," lisas Kannisto.