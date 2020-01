Teenetemärgi kavaler Toomas Lasmann on proovinud ka telediktori ametit

Toomas Lasmanni häält tunnevad vist kõik televaatajad. "Kaalul on rohkem kui elu", "Neli tankisti ja koer", "Seitseteist kevadist hetke" ja paljudele teistele on ta teksti lugenud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On hea tunne, et ma ikkagi olen midagi ära teinud," sõnas ta.

Teenetemärk on dubleerimise eest, kuid Lasmann on kauaaegne režissöör. Tema tehtud on 1975. aastal film Alla Pugatšovast, mis äratas toona suurt tähelepanu.

Lasmann ütles, et proovis ka diktoriametit ja küsis hinnangut Tõnis Kaselt.

"Ta vaatas ja ütles pärast, et teate Toomas, teil on suurepärane hääl, aga ma ei soovita," meenutas Lasmann.

Kümme aastat tagasi sai Lasmannil pealinnast mõõt täis ning ta kolisTürile.