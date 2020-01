Harry Kõrvits teenetemärgist: mõtlesin, et see on eksitus

"Mingisugune välk lõi taevast sisse, mis pani südame põksuma," tunnistas Kõrvits. "Mulle oli see ikka väga suur üllatus ja esimene mõte oli, et "ei, mitte mina". Et see on eksitus, sest on ennegi olnud. Neid Kõrvitsaid on nii palju, et tõesti mõtlesin, et seal võib keegi teine Kõrvits olla. Aga kuna teade on mustvalgel kirjas, siis oli seal ikkagi minu nimi."

Kõrvits on lavalaudadel olnud 12-aastasest saati. "Ma olen mitu põlvkonda üles kasvatanud, ära tantsitanud. See on tõesti nii pikk aeg. Rock Hoteli 40 aastat, kindlasti teatriaastad NUKU teatris lastele palju rõõmu toonud, mõnikord ka peavalu toonud. Aga see käib asja juurde. Telemaastikul midagi ära teinud, lastesaadetes olnud, seriaalis olnud, mis muutus ka rahva lemmikuks."

Ta tõdes, et mingid jäljed jäävad temast ikka maha. "Kõik, mis ma olen elus teinud, olen teinud puhtast südamest, mitte teadmisega, et ma saan selle eest mingisuguse medali. Mulle oleks piisanud suusõnalisest kiitusest ka."