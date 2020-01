Teenetemärgi saanud Mihkel Smeljanski: Sorry, ei oska midagi öelda

Mihkel Smeljanski teenis presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. "Sorry, ei oska midagi öelda. Suur tänu." Ta tõdes, et tegelikult see elatud aeg ei ole olnud nii pikk, aga tehtud on igasuguseid vigureid. "Just vigureid, mitte üpriski normaalseid asju, mida teised inimesed teevad."

Smeljanski tunnistas, et elab praegu tagasihoidlikku vanainimese-elu. "Käin poes ja tegutsen. Loen raamatuid, vaatan telekat. Nii nagu ikka vanainimese-värk. Käime Jüriga keikka'del. Ikka veel. Lõppu ei ole veel näha."

Valgetähe V klassi teenetemärgi teenis ka Jüri Vlassov. "Tänan. Üllatus oli täielik. Mina ei ole kade inimene, sest ausalt öeldes ega ma ei ole kunagi mõelnud, et "aga see sai ja miks mina ei saanud". Seda enam on ootamatu see märk."

Vlassov ütles, et nad olid Kuldse Trioga kõik iseõppijad. "Meil ei olnud sel ajal varustust ega pille. Kõik pidi ise tegema ja saama. Praegu lähed poodi, valid ise, millise pilli tahad, kui raha on. Mängid ja õpid koolides ja igal pool. Selles mõttes on suur vahe."

Vlassov on praegusel ajal tegev teatrivaldkonnas. "Vahepeal tunnen, et saan ikka mootori käima, kui saan oma elutööd teha kogu aeg."