Tanel Toom teenetemärgist: päris huvitav on sellise uudise peale üles ärgata

"Ma olin veel täiesti magamas ja mu elukaaslase isa helistas mulle ja teatas seda telefonist. Päris huvitav on sellise uudise peale üles ärgata," märkis Toom. "See ei ole filmiauhind, vaid hoopis midagi teist. See on väga suur üllatus ja au. Eks see natuke ühe filmi pealt on mulle antud – kas see on natuke ennatlik või mitte."

"Aga loomulikult on mul selle üle äärmiselt hea meel, et "Tõde ja õigus" on nii suure kõlapinna saanud. Kõige suurem rõõm on mul muidugi ka nende üle, kes kõik selle filmiga seotud on. See ei ole mitte tunnustus mulle, vaid tervele filmimeeskonnale."

Toom tunnistas, et mõtleb ja heldib "Tõe ja õiguse" võtteperioodi peale palju. "See oli ilus aeg ja ma tõesti väga tahtsin seda filmi teha ning mulle väga meeldis seda teha. Ma olen väga tänulik, et ma sain seda teha."

Ta tõdes, et pole elus samas teinud ühtegi asja, millega ta 100 protsenti rahul oleks, mistõttu on normaalne, et ta näeb ka "Tõde ja õiguse" puhul palju seda, mida ta oleks tahtnud teistmoodi teha.

Toomi sõnul on tal väga hea meel, et tema esimene film oli just "Tõde ja õigus". "Esimese filmi jaoks on sul see ekstra raketikütus, mida sul kunagi hiljem enam ei ole ja ma sain selle energia sellesse projekti panna ja selle projekti peale ära kasutada.