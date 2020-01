"Ringvaade" tegi soojendust suureks diskoõhtuks "Eesti tantsib"

See tähendab, et laupäeval kõlab üritust üle kandva ETV eetris hulk hitte. Selleks, et end moraalselt valmis panna, mängisid Marko Reikop ja Ott Lepland "Ringvaates" mängu "Tunne ära laul", kus ühe fraasi või rea peale pidi ära tundma, mis laul on.

1. "küll homme uued saan"

See on pärit Kukerpillide loost "Kihnu neiu".

Seal väikses Balti meres üks väikene Kihnu saar.

Minu igatsus ta järel, mil ükskord sinna saan.



Las laine möllab, torm,

tuul puhub purjesse.

Laev lendab täies vaardis,

rind vahutab tal ees.



Sina väikene Kihnu neiu, ei ütle mina sul muud.

Sina ikka minu neiu, sind kuumalt armastan.



Sina ilus, ilus hiina plika, sind armastan ju ka.

Mina sõidan Balti meres, sina kaugel Aafrikas.



Kui täna mul puudub raha, olen rahul sellega.

Joon vanad püksid maha, küll homme uued saan.

2. "Meie jaoks see öö võiks kesta veel"

See on pärit 2 Quick Starti loost "Nii kuum on tunne".

Sinu tundeist nüüd ma aimu saan

pilgust, mida peidad

kui sa möödud, nõrkust endas taas

tunnen võtmas maad



Nii kuum on tunne

see haarab kaasa

sa selles mängus vabaks võiksid saada

nii kuum on tunne

sa tuled kaasa

just selles öös mu omaks võiksid saada



Chorus:

Ma ju tean, see meeldib sulle

minu juures on sul hea

sa ju tead, sa siia jääma pead

sest nii kuum on tunne

ma ju tean, see meeldib sulle

minu juures on sul hea

sellest mängust loobuma ei pea

nii kuum on tunne



Meie jaoks see öö võiks kesta veel

ärgata ei suuda

sind ma kohtan jälle õhtu eel

kõik kordub taas



Nii kuum on tunne

3. "Uau-uau-uau holla-hii"

See on pärit Tarmo Pihlapi loost "Meremehe armastus".

Kord kalalaeva pardal

ma kohtasin üht meest,

kes kodunt laskis jalga

oma kalli moori eest.



Uau-uau-uau holla-hii,

ta ikka laulis nii:

naise võin küll võtta ma,

kuid merd ei iial jätta saa,

naist armastan ma palavalt,

merd meeletult ja salaja!



Las kaugenevad kaldad,

see rõõmustab vaid meest,

kes kodunt laskis jalga

oma kalli moori eest.



Uau-uau-uau holla-hii,

ta ikka laulis nii:

naise võin küll võtta ma,

kuid merd ei iial jätta saa,

naist armastan ma palavalt,

merd meeletult ja salaja!



Torm tõuseb, maru algab,

ei hirmuta see meest,

kes kodunt laskis jalga

oma kalli moori eest.



Uau-uau-uau holla-hii,

ta ikka laulis nii:

naise võin küll võtta ma,

kuid merd ei iial jätta saa,

naist armastan ma palavalt,

merd meeletult ja salaja!

4. "su juuksed on puravikpruunid"

See on pärit Uno Loopi loost "Mis värvi on armastus".

Su huultel nii värskelt kui juunis

punetab maasikavärv;

su juuksed on puravikpruunid,

silmad kui sinine järv.

Neid värve ma näen, neid värve ma tean,

neist laulugi kokku sean ...



Refr. Kuid mis värvi on armastus,

kes seda teab?

Mis värvi on armastus?

Kui teaks küll oleks hea!

Su aknad maaliksin kohe just seda värvi ma,

et iga päev mu armastust

siis näeksid sa, siis näeksid sa.



Mürkkollaseks muudab mind ootus,

sinuta maailm on hall,

vaid igatsust leevendav lootus

särab kui hõbekristall.

Neid värve ma näen, neid värve ma tean,

neist laulugi kokku sean ...



Refr. Kuid mis värvi on armastus …



Öö purjetab mustaval laeval,

tuleb siis päev, mul näib,

et roosaka pintsliga taevast,

värvimas koidukiir käib.

Neid värve ma näen, neid värve ma tean,

neist laulugi kokku sean …



Refr. Kuid mis värvi on armastus …

5. "sest elu pole ootused"

See on pärit Koit Toome loost "Nädalalõpp".

On esmaspäeva hommik, pikk nädal ootab ees,

ma olen selles ringis, kõik läheb sama teed.

Teisipäeva lõunaks on mul tõsine rutiin,

ma hüüan mõttes appi, ma tahan ära siit.

Kolmapäev venib kui tipptunni tramm,

siis neljapäev lõpuks on käes,

astuda jäänud vaid viimane samm ja nädalalõppu ma näen.



Sest täna rokin väljas,

muredest tühi on terve linn.

Ma elumeres möllan

ja endaga kaasa nüüd tõmban sind

sest elu pole ootused,

vaid lõputud võitlused,

purunenud lootused,

ning ammu ununend tõotused.



Nüüd võtan veidi aega, et sõpradega siin

tunda kõigest rõõmu, kuni vastu tuleb piir.

Nüüd soovin olla vaba ning vaadata mis saab,

sest hommikul vara ei pea ma ärkama.

Kolmapäev venis kui tipptunni tramm,

oli neljapäev lõpuks siis käes,

astuda jäi vaid mu viimane samm,

ka mööda sai reedene päev.



Sest täna rokin väljas,

muredest tühi on terve linn.

Ma elumeres möllan

ja endaga kaasa nüüd tõmban sind

sest elu pole ootused,

vaid lõputud võitlused,

purunenud lootused,

ning ammu ununend tõotused.



Sest täna rokin väljas

Ma elumeres möllan



Sest täna rokin väljas (sest täna rokin väljas)

muredest tühi on terve linn.

Ma elumeres möllan (ma elumeres möllan)

ja endaga kaasa nüüd tõmban sind

sest elu pole ootused,

vaid lõputud võitlused,

purunenud lootused,

ning ammu ununend tõotused.

Kuigi hulk lugusid on laupäevaõhtuseks diskoks juba välja valitud, saavad inimesed välja pakkuda oma lugusid, mida nad tahavad kindlasti tantsuks kuulata. Seda saab teha "Ringvaate" Facebooki-lehel.