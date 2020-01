Ameerika teletähed pühendasid esmaspäevase programmi Kobe Bryantile

Fallon võitles saate "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" otse-eetris pisaratega, kui meenutas, kuidas ta 21-aastase alustava koomikuna toona 17-aastase korvpalluriga kohtus. Fallon kirjeldas, kuidas noor sportlane seltskonnale kasti õlut välja võitles. "Kui me aastate jooksul üksteist nägime, naersime me õhtu üle, mil esmakordselt kohtusime, ja me naersime kõikide heade asjade üle, mis aastate jooksul juhtunud on," ütles Fallon pisaratega võideldes, vahendas EW.

Oma pühenduse edastas saates "Jimmy Kimmel Live!" saatejuht Jimmy Kimmel, kes meenutas 15 intervjuud, mille ta aastate jooksul Bryantiga tegi. "Ta oli ere täht ja sellisena tahame me teda meenutada," ütles Kimmel.

Man, Jimmy Kimmel is a wreck. ???? He's doing a 1-hour Kobe tribute with no studio audience. pic.twitter.com/NqP8PpBuFl — Ƒunhouse (@BackAftaThis) January 28, 2020

Conan O'Brien meenutas Bryanti olulisust, jagades vaatajatega erinevaid intervjuulõike Bryantiga. "Ta oli oma olemuselt väga vaimukas ja võluv. Ta oli suurepärane külaline," ütles saatejuht.

"The Late Late Show with James Corden" saatejuht James Corden ütles, et Bryanti kaotus on kirjeldamatult kurb. Inglismaal üles kasvanud Corden selgitas, et kuigi korvpall polnud tema kodumaal populaarne, oli Bryant sportlane, kelle nimi käis spordialast ees.

Ellen DeGeneres ütles emotsionaalses kõnes, et elu on lühike, mistõttu tuleb iga päeva tähistada. "Me ei tea, mitu sünnipäeva meil on, seega ei pea tähisama sünnipäeva, vaid elu," ütles DeGeneres, kes tähistas sünnipäeva 26. jaanuaril, samal päeval, kui Bryant helikopteriõnetuses suri.

Korvpallilegend Kobe Bryant suri 41-aastasena 26. jaanuaril toimunud helikopteriõnnetuses. Temaga koos lahkus mehe 13-aastane tütar Gianna. Bryant tuli viiel korral NBA meistriks ja ta valiti NBA tähtede mängule 18 korda.