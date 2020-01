Ziggy Wild on Eesti Laulu lava valmis keevitanud

"See lugu sündis suvel bandcamp'is. Esimene laul, mille me uuenenud koosseisuga kirjutasime," selgitas laulja Laura Prits.

"Kui rääkida selle laulu iseloomust, siis ideaalis on see selline lugu, et istud autosse, paned play ja hakkad sõitma. Adrenaliini mõttes ta lükkab energia üles," iseloomustas bänd oma võistluslaulu "Lean On Me". "Sõnumi poolest on tegemist siis ikkagi natukene armastusemaigulise looga, kus naine ütleb meesterahvale, et toetu minule. Aga mees on nii rebel ja paha poiss, et temal pole mingit tuge vaja," naeris Laura.

Lavashow on bändil põhimõtteliselt valmis ning selle eest edastati tänusõnad Laura onu Andresele, kes oli suureks abiks. "Nii palju me võime öelda, et me reaalselt oleme oma lava valmis keevitanud," avaldas Laura. "On mida vaadata," lubas bänd eesootavast show'st rääkides.

Konkurentidest tõi Ziggy Wild välja Jaagup Tuisu, kellele pöialt hoiavad. Lisaks on silma jäänud Shira ja Egerti laulud.