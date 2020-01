Jaagup Tuisk: Uku lugu lööks kindlalt Eurovisioonil läbi

Eesti Laulu üheks favoriidiks peetav Jaagup Tuisk ütles, et tema isiklik soosik võistlusel on Uku Suviste võistluslaul "What Love Is".

"See power selle loo taga ja ma arvan, et see lööks kindlalt ka Eurovisioonil läbi," kiitis Tuisk konkurenti ETV saates "Terevisioon".

Tuisk ise võistleb Eesti Laulu konkursil looga "Beautiful Lie", mida on võrreldud Billie Eilishi hittlauluga "when the party's over". "Ma arvan, et tänapäeva popmuusikas ongi nii, et kui võtta hittlood osadeks lahti võtta ja osade kaupa võrrelda, siis kindlasti sarnasusi leidub. Üks asi, mida ma saan kindlalt öelda, on, et oma loo ma kirjutasin ma oma valust," ütles Tuisk, et plagiaadiks ei saa tema laulu pidada.

Eesti Laulul näeb Tuisk vaeva sellega, et saada muusikaline pool ja koreograafia omavahel klappima. "Mingil määral me jätsime videost koreograafiaelemendid ka sisse. Seal live'is laulda ja et koreograafiaelemendid töötaksid, see on koht, mida harjutada," rääkis Tuisk, kuidas ta poolfinaaliks valmistub.

Tuisk tunnistas, et tal on varuks veel paarkümmend laulu, mis pole veel avalikkuseni jõudnud. Oma kindlat stiili pole noor muusik veel leidnud. "Mulle meeldib kirjutada muusikat väga erinevates žanrites ja millegi uuega üllatada. Ma veel otsin oma nišši ja stiili," avaldas Tuisk.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.