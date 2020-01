Teenemärgi pälvinud Piret Kriivan: olen siiralt õnnelik, et minu tööd on tähele pandud

Piret Kriivan kinnitas, et pärast teenetemärgi pälvimist oli ta sõnatu. "Esimene emotsioon on see, et ma nüüd pean midagi ilusat ja tarka ütlema, aga olen siiralt õnnelik ja tänulik, et minu tööd on tähele pandud," ütles ta ja mainis, et see tähendab ka tähelepanu tema saadetele. "Ma loodan, et "Eesti lugu" ja "Keelesaade" saavad veel kuulajaid juurde."

Seda, miks ta siiski teenetemärgi pälvis, Kriivan öelda ei oska. "Seda peavad ütlema need, kes mind esitasid, seega ma tänan ka neid, kes mind sellele suurele auhinnale esitasid," mainis Kriivan ja rõhutas, et raadioeetris ei paista kahjuks teenetemärk välja, kui seda kanda. "Samas ma arvan, et teenetemärke, kas nad on siis presidendi või mõne teise institutsiooni omad, tuleks meil tegelikult rohkem kanda."