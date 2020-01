Polaarrändur teenetemärgist: president on ise praegu Antarktikas, ju see aitas kaasa

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvis teiste seas ka alpinist ja polaarrändur Tanel Tuuleveski, kes möödunud aasta lõpus võttis ette pea tuhandekilomeetrise retke Antarktikas. Tuuleveski tõdes, et tunnustus on motiveeriv järgmiste retkede planeerimisel.

"Eks ikka on motiveeriv. Kui tähele pannakse, on ikka tore. Tartu maratonile tahtsin minna, aga vist sel aastal jääb ära," ütles Tuuleveski ERR-ile, et järgmist ekstreemmatka tal veel plaanis pole.

Tuuleveski kuulis teenetemärgist oma sõbralt, kuid väga palju õnnitlusi pole jõudnud veel vastu võtta. "See on veel nii värske uudis," ütles Tuuleveski, et pole veel isegi jõudnud selle tunnustuse üle pikemalt mõelda. "Loomulikult on hea meel, kui tunnustatakse. Mis selle vastu saab olla," tõdes ta siiski.

Tuuleveski tunnustus on seda enam märgiline, et president Kersti Kaljulaid allkirjastas teenetemärkide otsuse digitaalselt Antarktikas purjelaeva Admiral Bellingshausen pardal. "Tundub, et kuna Kersti ise on ka seal Antarktikas praegu, siis ju see aitas kaasa," arutles Tuuleveski, miks just tema teenetemärgi saajate hulgas oli.

Kersti Kaljulaid Autor/allikas: https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/

Seda, kas pikk matk oli tunnustust väärt, on Tuuleveski sõnul raske öelda. "Mul on endal raske hinnata. Kui see sai ära tehtud, ei tundu see nii suur asi. Aga enne kui ma läksin, tundus see palju suurem ja võimsam," tunnistas ta.

Tuuleveski ütles, et teenetemärgi saamist ta eraldi ei tähista. "Midagi erilist küll ei tee, eks vabariigi aastapäeval lähen presidendi vastuvõtule ja siis tähistangi," ütles Tuuleveski.

Tuuleveski jäädvustusi ekstreemsest retkest näed "Pealtnägija" loost.