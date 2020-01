Tuuli Roosma Süüria sõjafilmist: ka meie oleme kunagi lootnud, et keegi tuleks appi

Teleprodutsent ja maailmarändur Tuuli Roosma vaatas noorest Süüria perest tehtud sõjafilmi "Pühendus Samale" ("For Sama"), mille kohta öeldakse, et pärast filmi lõppu pole saalis ühtegi kuiva silma. Roosma kinnitas, et film läheb vaatajale tõeliselt hinge.

"Tegemist on väga tugeva filmiga, mida ma arvan, et peab vaatama. Väga hea, et eestlastel on võimalik minna ja visata pilk peale," ütles Roosma ETV saates "Ringvaade".

Waad al-Kateabi debüütfilm "Pühendus Samale" on tänavuse niigi tugeva dokiaasta üks eredamaid linateoseid, mis on nüüdseks kogunud üle 40 auhinna. Film on autori pöördumine oma vastsündinud tütre Sama poole.

Roosma sõnul tegid filmi tegijad tänuväärset tööd, elades keset sõda ning jäädvustades sõjakoledusi. "Olid ka meil ajad, kus me lootsime, et välismaailm näeks, mis meiega toimub, et keegi tuleks appi," ütles Roosma, miks filmi peaks üle maailma nägema.

Roosma sõnul tekitas film jõuetu viha tunde, sest maailma sõjalised liidrid tihti ei vastuta sündmuste eest, mis põhjustavad palju inimlikku draamat. "See pole üliinimlik pingutus, mida ära vaadata. See pole pisarakiskuja pisara kiskumise pärast, vaid see on tõesti väga vajalik tükk," ütles Roosma.

"Pühendus Samale" kandideerib parima dokumentaali Oscarile ning on juba pälvinud Cannes'i ja Euroopa filmiakadeemia parima dokfilmi tiitlid. Eestis linastub film Docpointil.