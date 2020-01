Kadriorus suletakse legendaarne Tibu keldripood

Kadriorus on mitmeid vaatamisväärsusi, kuid üks nendest on kindlasti nurgapood Kanapu Osa, mida hellitavalt kutsutakse Tibu poeks. Kahjuks on aga poe elupäevad loetud ning juba varsti peavad Kadrioru elanikud leidma uue alternatiivi, kus kiireid sisseoste teha.

"Ringvaade" uuris Tibu poe endiste klientide, töötaja ja omaniku käest, millised on poega seotud mälestused ning mis on armastatud kaupluse sulgemise põhjuseks.

Kanapu Osa sündis 1995. aastal. "Oli septembrikuu ja tol hetkel helistas mulle jurist, kes vormistas seda firmat ja ütles, et nüüd on kiiresti nime vaja. Siis ma nuputasin ja panin kaks nime kokku - mina olin Kalju ja teine meie ettevõttest perekonnanimega Aunapu. Panin need nimed kokku," rääkis poe omanik Kaljo Kuznetsov.

Hetkel pole poega lood eriti kiita, ehkki kliendid on aastaid poe perenaise ametit pidanud Olga Kuznetsova sõnul endiselt kuldsed. "Siin ümbruses elavad väga head inimesed. Mõned kliendid, kellel oli elus keerulisi olukordi, käisid nuttes siin oma muredest rääkimas. Peale seda oli nendega nii tore suhelda. Me tõesti olime siin nagu pereliikmed," arutles ta.

Kaljo Kuznetsov tõdes, et poe pidamine ei ole läbi aastate kergemaks läinud. "Üsna keeruliseks on muutunud kauba saamised, hindade jälgimised jne. Aeg on vist teinud oma töö ja tuleb oma eluga edasi minna. Nostalgiliselt tulen oma poodi ja vaatan, et meeldiv oleks, kui ta jätkaks, aga mis teha," põhjendas ta poe sulgemist.

Tibu poes on käinud oste tegemas ka Peeter Oja ja Mart Juur. Ojale meenub pood "Kreisiraadioga", mille võtted Tibu poes toimusid. "Nende väikeste poodidega on nii, et inimesed on omavahel tuttavad. Teatakse, mida tahetakse ja millal tahetakse," arutles Oja.

Juure sõnul on Tibu pood Kadrioru vaatamisväärsus. "Kõik kohalikud inimesed teavad teda. Kunagi oli Kadrioru kandis ja mujal Tallinnas selliseid keldripoode rohkem, aga tema on nüüd väga kaua vastu pidanud," meenutas Juur.

Enamasti käiakse Juure sõnul poes äkilisi ja ootamatuid oste tegemas. "Kas saab kodus kohvikoor, piim, leib, sai, õlu, viin või suitsud otsa ja kui ei viitsita Selverisse minna, tullakse siia. Ta oli selline hädaolukordade likvideerimise koht," arutles ta.