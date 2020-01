Anna Kaneelina neljast muusikaauhinnast: ühtegi kaotajat ei ole

Anna Kaneelina ehk Anna Pärnoja pälvis muusikaauhindade galal oma debüütalbumi "Anna Kaneelina" eest neli auhinda. Muusiku sõnul on jaoks suurim võit, et tema muusika elab tänu tunnustusele uut elu.

"Ma olen tõesti nii tänulik nende nominatsioonide eest just seetõttu, et see muusika saab jõuda uute inimesteni, see on minu jaoks kõige suurem võit. Need auhinnad ma pälvisin, seda ei saa võidu või kaotuse kontekstis öelda, ühtegi kaotajat ei ole," ütles Kaneelina Raadio 2 saates "Hommik!".

Kaneelina viis auhinnad koju kategooriates aasta alternatiiv/indiealbum, aasta debüütalbum, aasta naisartist ja aasta album.

"Ma võisin loota ja mõelda selles kontekstis, et äkki see aasta alternatiiv/indiealbum. See oli mõte, et äkki see. Kõik, mis oli peale seda, oli tõesti siiralt üllatus," tunnistas Kaneelina.

Kaneelina sõnul on eriti suur tunnustus aasta albumi auhind, aga ka aasta naisartisti tiitel. "See ei ole võit, see on laiem tunnustus, kuidas ma ise seda näen, enda töö eest, mida ma olen teinud 17 aastat," arutles Kaneelina.

Anna Kaneelinaga samas kategoorias võistlesid aasta naisartisti tiitlile Rita Ray ja Liis Lemsalu. Rita Ray album oli möödunud aastal üks Anna Kaneelina lemmikuid, samamoodi hindab ta väga Liis Lemsalut. "Liis teeb oma asja sellise kirega ja tõmbab inimesi sära ja muusikaga ligi," kiitis naine.

Kaneelina sõnul polnud ta tänukõnesid ette valmistanud ja mingeid vihjeid ei tulnud ka saate produktsioonitiimilt. "Ma oma peas ja elus tänan neid inimesi, kes on mulle olulised ja sellega seotud, aga pea oli üsna tühi," tunnistas Kaneelina.

Naine astus teiste eesti artistide kõrval auhinnagalal ka üles. "Me mitte keegi ei teadnud, mis järjekorras me esineme või kus osas me saates oleme või mis auhindu millal antakse," ütles Kaneelina, et see oli saatetiimi poolt kaval nõks.