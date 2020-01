Renate proovis "Videomängu" looga Eesti Laulule pääseda ka möödunud aastal

"Olen toimetanud tegelikult juba pea kümme aastat, aga hästi tasa ja targu. Ilmselt on mul alati olnud võib-olla mingi väga kindel sihtrühm ja see teab mind rohkem," selgitas Renate, et pole tegelikult muusikamaailmas sugugi päris uus tulija.

Eesti Laulule on Renate proovinud pääseda juba kuus aastat. "Selle sama lauluga ma proovisin ka eelmine kord, aga siis ma ei saanud. Tegime lihtsalt uuenduskuuri laulule ja nüüd õnnestus," avaldas ta.

"Videomäng" räägib Renate enda lapsepõlvest, kui veetis koos sõbrannaga palju aega. Tänapäeval nad enam nii sageli kokku ei saa.

Peamiselt esitab laulja kontsertidel just enda kirjutatud loomingut.

Eesti Laulu konkurentidest meeldib Renatele kõige enam Jaagup Tuisu laul. Finaalis ennustab ta kõige suuremat rebimist just Jaagupile ja Uku Suvistele. Ise on ta endale sihiks seadnud esialgu finaali pääsemise.