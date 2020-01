Birgit avaldas lumise muusikavideo

"Kui minu viimased kolm videot on olnud mõnusalt suvised, siis nüüd sündis video mõte tänu suurele lumeigatsusele. Läksime seda lund oma armsate inimestega taga otsima ja õnnestus ka leida. See kõik nägi niivõrd maaliline välja, et tekkis kohapeal soov ka video salvestada. Kuna päris professionaalset videotiimi kaasas polnud, siis näeb selles ka niiöelda kaadritagust ja koduvideolikku materjali minu tegemistest ja toredast ajast selles imekaunis kohas," rääkis Birgit, lisades, et igaüks saab ise ära arvata, kus video filmitud on.

Singel "Sinuga" on Birgiti kauaaegse kitarristi Peter Põderi sulest, kellega koos alustati popmuusikuteed juba 11-aastasena lasteansamblis "Kreeker Kids". Peter on Birgiti kitarristiks jäänud tänaseni.

Singel on pärit Birgiti viimaselt albumilt "V".