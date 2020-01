Demi Lovato tegi Grammydel emotsionaalse tagasituleku

Popstaar esitas esmakordselt oma uut singlit "Anyone", mis räägib tema võitlusest uimastitega. Laul salvestati vaid neli päeva enne Lovato haiglasse sattumist üledoosi tagajärjel, vahendas Huffington Post.

"Ma salvestasin selle laulu, kui ma arvasin, et minuga on kõik korras, aga tegelikult polnud. Kui ma seda laulu kuulan, mõtlen, et kui ma saaks vaid minna tagasi sellesse aega ja iseennast aidata," ütles Lovato, et imestab siiani, kuidas keegi teine seda laulu salvestades tema probleeme ei märganud.

Grammy gala oli sissejuhatus Lovato tihedasse esinemisprogrammi. Naine esineb loetud päevade pärast ka Super Bowlil Miamis Hard Rock staadionil, kus ta hümni laulab.

Lovato sattus haiglasse 2018. aasta juulis, pärast mida läbis ta võõrutusravi. Pärast üledoosi ei andnud Lovato üle aasta kontserte, astudes avalikkuse ette alles 2019. aasta novembris ajakirja Teen Vogue korraldatud kohtumisel, kus oma vaimsest tervisest rääkis.