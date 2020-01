Tartu rahu 100. aastapäevaks valmib meenemedal, Eesti kollektsionääridele on medal tasuta

Tartu rahulepingu juubeliaastale pühendatud medali esiküljel on kujutatud Peipsi järv ning lepinguga kindlaks määratud piir Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel, lisaks Tartu rahulepingu algussõnad: "Eesti ühelt poolt ning Venemaa teiselt, juhitud kindlast tahtmisest nende vahel tekkinud sõda lõpetada, otsustasid rahuläbirääkimistesse astuda ning võimalikult pea kindla, ausa ja õiglase rahu teha…". Medali serval on sõnad "Tartu rahu 100. aastapäev". Tagaküljel on tammeokstest ümbritsetud vapikilp, millel tagajalgadel seisev lõvi ning medali vermimisaasta.

Piiratud tiraažiga meenemedal "Tartu rahu 100. aastapäev" on Eesti kollektsionääridele tasuta. Iga majapidamise kohta saab tellida ainult ühe tasuta medali.

Eesti Mündiäri on ka varasematel aastatel pööranud tähelepanu Eesti ajaloole ning on välja andnud mitu ajalooteemalist medalite ja müntide kollektsiooni, viimati andsid nad välja laulupeo 150. aastapäevale pühendatud mälestusmedalid.