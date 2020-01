Inger: armastan end täpselt sellisena nagu olen

Saates "Hommik Anuga" oli külas laulja Inger, kes tunnistas, et möödunud aasta oli tema üks põnevamaid ning Eesti Laul 2020 poolfinaalile läheb ta tänu eelmise aasta kogemusele vastu selle võrra rahulikumana. Oma sageli esile tõstetud oleku ja välimuse kohta märkis ta, et armastab end täpselt sellisena nagu ta on ja on õppinud sellekohaseid märkusi mitte südamesse võtma.

Inger tunnistas, et möödunud aasta oli tema elu üks põnevamaid. "Ma ei ole oma elu jooksul nii palju ühel aastal reisinud. See on kindlasti meeldejääv aasta." Suurima komplimendi on ta saanud oma hääle kohta.

"Ma ei oska ehk lauljana sellele otsa vaadata, kas päriselt on. Aga kui seda mitmeid kordi kuulnud oled, siis hakkad ise ka uskuma, et võib-olla tõesti on see midagi erilist," sõnas ta.

"Ma olen aru saanud, et täpselt sellisena ma ennast armastan. Ma ei saa olla keegi teine, kes ma ju ei ole."

Samuti on Ingeri sõnul välja toodud tema stiili, imidžit ja seda, kuidas ta laval on. "Võib-olla ka see, et ma olen laval üksi. Väga paljud on teinud bände või on kellegagi laval. Mina siiski lähen üksi kitarriga lavale."

Inger saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ta märkis, et vahel on teda peetud ka poisiks. "See on eripära, mis on lapsest saadik olnud, mille üle ma olen nüüd ka uhke. Ma olen aru saanud, et täpselt sellisena ma ennast armastan. Ma ei saa olla keegi teine, kes ma ju ei ole. Täpselt sellise stiili või olekuga ma lihtsalt toimin enda jaoks."

Inger lisas, et sai kasvuperioodil aru paljudest asjadest – ka sellest, milline talle olla meeldib. "Mulle meeldib olla selline nagu ma olen. See ongi minu omapära." Ta ei ütleks, et selle taga on mingisugune statement.

"Eks ikka, et rõhutada, kes ma olen. Aga ma ei ütleks, et see on nimme, et ma nüüd näitangi, et ma olen selline. See ongi see, et võtke mind, kuidas võtate, aga ma lihtsalt armastan iseennast täpselt sellisena. Ükskõik, milline see tagasiside on. Nüüd ma tean, et ei pea seda päris südamesse võtma."

"Minu elus ongi üks olulisemaid eesmärke armastada kedagi ja teha kedagi õnnelikuks elu lõpuni."

"Only Dream" räägib tema enda tunnetest

Ta nentis, et ei oska praegu Eesti Laulult veel midagi oodata. "Kuna eelmine aasta on see juba ühe korra läbi tehtud." Eelmisel aastal lõpetas ta 6. kohal.

"See aasta ma lähen selle hooga, et mingis mõttes olen rahulikum. Ma tean, mis mind ees ootab. See ei ole minu jaoks üllatus. Aga ma tean seda ka, et kui poolfinaalis hakatakse ütlema, kes finaali saavad, siis hakkab ikka süda kiiremini kloppima."

Ta tunnistas, et tema eurolugu "Only Dream" räägib temast endast. "Ma räägin oma tunnetest. Seal on kindlasti väga palju rollidena võetud teistelt inimestelt ümberringi, aga mingis mõttes oma tunnetest ja sellest, kuhu ma tahan oma elus jõuda."

Inger saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Inger lisas, et mingis osas on see laul pühendatud ka kellelegi konkreetsele. "Kuna need räägivad ju tunnetest ja sellest, et minu elus ongi üks olulisemaid eesmärke armastada kedagi ja teha kedagi õnnelikuks elu lõpuni, siis see, kuidas me selle video üles ehitasime, ongi see story," rääkis ta.

"See on see, millest olen lapsest saadik mõelnud – kui ilus on see, kui kaks inimest sobivad kokku. Kuidas nad sobivad kokku lapseeast kuni vanapaarini." Ta tunnistas, et see on veidi muinasjutulik, aga idee sellest on nii ilus, et ta pidi selle nii pildi kui ka sõnana välja tooma. "See on midagi, millele ma olen terve oma elu mõelnud."

"Ühel hetkel tahaksin kindlasti pere luua."

Ta tunneb, et on pereinimene. "Kuna ma olen ise sündinud peres, kus meil on peale minu veel kolm last. Mulle meeldib, kui on nii palju lapsi ühes peres. See kuidagi teeb selle mõnusaks. Ühel hetkel tahaksin kindlasti pere luua."