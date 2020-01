Järgmist Kuldgloobuste galat juhivad taas Tina Fey ja Amy Poehler

Paar nädalat tagasi toimunud 77. Kuldgloobuste galat juhtis Ricky Gervais, kelle vaatajad võtsid vastu kahetiste tunnetega. See oli tema kolmas ja Gervaisi enda sõnul ka viimane kord, kui ta Kuldgloobuste galat juhib, vahendab Mashable.

"Ei saa eitada, et Tina ja Amy koomiline keemia on nakkav," ütles Hollywood Foreign Press Associationi (HFPA) president Lorenzo Soria. "Me ei jõua selle dünaamilise duo Kuldgloobuste lavale naasmist ära oodata."

"Tina ja Amy on Kuldgloobuste vaatajatele andnud mõned kõige meeldejäävamad hetked, mida sel üritusel on kunagi nähtud," lisas Dick Clark Productionsi president Amy Thurlow. "Meil on hea meel, et nad 2021. aastal naasevad."