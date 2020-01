BTS-i albumist sai esimene plaatinastaatuse saavutanud Lõuna-Korea album

Ameerika Fonogrammitootjate Liit teatas, et poisteansambli BTS Billboardi tippu tõusnud album "Love Yourself: Answer" on saavutanud plaatinastaatuse. See on ühtlasi esimene Lõuna-Korea päritolu album, mis seda on saavutanud.

"Love Yourself: Answer" ilmus 24. augustil 2018 ja oli esimene Lõuna-Korea album, millele Ameerika Fonogrammitootjate Liit (Recording Industry Association of America, RIAA) on andnud kuldstaatuse. Nüüdseks on see müünud enam kui 1 miljonit koopiat. Eelmisel aastal ilmunud "Map of the Soul: Persona" saavutas kuldstaatuse augustis, vahendab Billboard.

Selleks, et RIAA sertifitseeriks albumi plaatinana, peab see USA-s müüma 1 miljon albumiühikut (üks albumiühik on RIAA järgi: üks müüdud album, ühe albumi 10 müüdud lugu, või ühe albumi 1500 voogesitatud audio- või videolugu).

RIAA teatas ka, et koos albumiga "Love Yourself: Answer" saavutas plaatinastaatuse ka albumi singel "IDOL". Varem on BTS-i lugudest plaatinastaatuse saavutanud ka "Mic Drop" ja "Boy with Luv" koos Halsey'ga.

Üks looühik on RIAA järgi: üks müüdud digiformaadis lugu või ühe loo 150 audio- või video voogedastust. RIAA muutis oma kuld- ja plaatinastaatuse määramise programmi 2016. aasta veebruaris ning hakkas pärast seda peale albumi müüginumbrite arvestama ka üksiklugusid ja voogesitusi.