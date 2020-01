"Parasiidi" põhjal vändatud teleseriaal moodustab kuuetunnise filmi

Parima võõrkeelse filmi Oscarile kandideeriv ja Kuldse Palmioksaga auhinnatud filmi "Parasiit" režissöör Bong Joon-ho teatas jaanuari alguses, et linateosest valmib HBO jaoks ingliskeelne teleseriaal. Lõuna-Korea päritolu lavastaja teatas reedel, et see moodustab kuuetunnise filmi.

"Võtmeideed hakkasid kogunema siis, kui ma alustasin stsenaariumi kirjutamist," rääkis Joon-ho. "Ma lihtsalt ei suutnud kõiki neid ideid kahetunnisesse filmi mahutada, nii et need on kõik salvestatud minu iPadi ja mu eesmärk on luua selle lühiseriaaliga kuuetunnine film," vahendab Dazed.

"Näiteks, kui esimene majapidaja Mun Gwang (Lee Jung Eun) ühel hilisõhtul tagasi tuli, oli midagi juhtunud tema näoga. Isegi tema abikaasa küsis selle kohta, kuid ta ei kunagi ei vastanud," selgitas Joon-ho. "Mina tean, miks tal olid näos verevalumid. Mul on selle jaoks lugu olemas."

2017. aasta filmi "Okja" režissöör teeb teleseriaali koostöös Adam McKay'ga, kelle lavastatud "The Big Short" (2016) ja "Vice" (2018) on toonud talle mitmeid nominatsioone ja kelle HBO jaoks toodetud sari "Succession" võitis hiljuti Kuldgloobuse parima draamasarja kategoorias.

"Parasiit" on klassiteemat käsitlev sotsiaalne satiir, mis räägib töölisklassi perest, kel õnnestub pettuse abil tööle saada rikka perekonna juurde. See on esimene Korea film, mis on teeninud kuus Oscari-nominatsiooni. Lähiajal jõuab film USA-s kinodesse ka mustvalgena.