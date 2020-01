Disney toob kinolinale "Bambi" fotorealistliku uusversiooni

Disney teatas, et toob kinolinale arvutitega loodud fotorealistliku uusversiooni klassikalisest animafilmist "Bambi".

Uusversiooni stsenaariumi kirjutavad Geneva Robertson-Dworet ("Kapten Marvel", "Tomb Raider") ja Lindsey Beer ("Sierra Burgess Is a Loser") ning see järgib väidetavalt peaaegu täielikult originaali, kus Bambi saab sõpradeks jänes Tümpsija ja skunks Lillega, vahendab Consequence of Sound.

Skeptilistest arvustustest olenemata tõid Disney hiljutised fotorealistlikud uusversioonid filmidest "Lõvikuningas" ja "Aladdin" mõlemad sisse üle miljardi dollari. Järgmiseks plaanib Disney ette võtta "Väikese merineitsi" Halle Bailey'ga peaosas, Robert Zemeckise lavastatud "Pinocchio" ja David Lowery lavastatud "Peeter Paani ja Wendy".