Möödunud aasta kevadel oma debüütalbumi "Anna Kaneelina" välja andnud Anna Kaneelina ehk Anna Pärnoja pälvis kokku neli auhinda kategooriates aasta alternatiiv/indiealbum, aasta debüütalbum, aasta naisartist ja aasta album.

Võrdväärselt neli auhinda pälvis ka räppar nublu, kes võitis kategooriad aasta hip-hop/rap/r'n'b artist ja aasta meesartist ning pälvis koostöös gameboy tetrisega loodud lauluga "für Oksana" aasta parima laulu ja aasta muusikavideo tiitli.

Eesti Muusikaauhindade võitjad selgitas välja Eesti Fonogrammitootjate Ühingu poolt kokku kutsutud ligi 160-liikmeline žürii, mis koosneb erinevates muusika valdkondades Eestis aktiivselt tegutsevatest inimestest, kelle seas on nii artiste, fonogrammitootjaid, kontsertide korraldajaid, muusikaajakirjanikke, diskoreid kui ka artistide agentuure. Aasta artist selgus Elu24 ja Eesti Muusikaauhinnad poolt läbiviidud rahvahääletusel.

Eesti Muusikaauhinnad 2020 kõik võitjad:

Aasta Debüütalbum - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"

Aasta Klassikaalbum - Heino Eller Sümfoonilised poeemid. Esitajad: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts

Aasta Jazzalbum - Kadri Voorand "In Duo with Mihkel Mälgand"

Aasta Etno/Folk/Rahvalik Album - Black Bread Gone Mad "Ayibobo"

Aasta Elektroonikaalbum - Bert On Beats "TEN"

Aasta Alternatiiv/Indiealbum - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"

Aasta Metalalbum - Kannabinõid "3"

Aasta Rockalbum - Põhja Konn, Estonian Cello Ensemble, Vox Clamantis "Hetk. InSpereeritud Tüürist"

Aasta Popartist - Liis Lemsalu

Aasta Hip-Hop/Rap/R'n'B Artist - nublu

Aasta Naisartist - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"

Aasta Meesartist - nublu

Aasta Ansambel - Põhja Konn, Estonian Cello Ensemble, Vox Clamantis "Hetk. InSpereeritud Tüürist"

Aasta Artist - 5MIINUST

Aasta Parim Laul - nublu x gameboy tetris "für Oksana"

Aasta Muusikavideo - nublu x gameboy tetris "für Oksana" (režissöör: Marta Vaarik)

Aasta Album - Anna Kaneelina "Anna Kaneelina"

Panus Eesti Muusikasse - FIX

Eesti Muusikaauhinnad on iga-aastane muusikute suursündmus, mille eesmärk on väärtustada kodumaist muusikat ning tunnustada silmapaistvaid eesti muusikuid ja nende loomingut.

Muusikagalal andsid esines 20 artisti. Sealhulgas kõlasid Trad.Attack!-i uue singli "Tehke ruumi", Ariadne uue singli "Queen Of My Own" ning Briti tõusva tähe CHINCHILLA uue singli "Cold Water" maailma esmaesitlused. Lisaks astus meeldejääva popurriiga selle aasta parimast viiest eesti loost üles The Swingers ning sõule andis võimsa punkti 5MIINUST koos villemdrillemiga. Gala laval sai näha ka ansamblit FIX. Lisaks esinesid erinumbritega STEFAN, Liis Lemsalu, Anna Kaneelina, Rita Ray, Gram-of-Fun, Clicherik & Mäx, nublu ning Isac Elliot. Õhtut juhtis Trad.Attack!.