Uus programm viis 30 aastat tagasi õeks õppinud mehe tagasi haiglasse

Gutmann sattus esimest korda õeks õppima tänu sellele, et nõukogude aeg sai otsa ja Eesti riigi kaitseväge veel polnud. Nii tuli läbida asendusteenistus, kus tema suunati tööle haiglasse – kuna ta oli komisjoni meelest toona lihtsalt kõhn ja haiglane.

"Ma sain vist veidike alla aasta puhtalt õppetööl olla, kui Rakvere haigla kaudu soovitas ülemõde, et äkki ma tahaksin päris haiglas tööd teha. Igatahes mul õnnestus saada tööd sanitarina," meenutas Gutmann.

Nõnda töötaski Ronald kümme aastat õe ja sanitarina – sealhulgas intensiivravi osakonnas eriti keeruliste juhtumite kallal –, kuid seejärel suundus tööle ravimifirmasse. Hiljuti tundis ta, et õeamet kutsub teda tagasi. "Üks asi on aitamise vajadus ja empaatia, teine pool aga see, et ma ei tea ju, kuidas edasi läheb," selgitas ta.

Uuesti õeks õppimise programmiga on Gutmann aga väga rahul. "Mõtled küll, et oled elus kõike näinud, aga jätkuvalt suudab õppejõud ette genereerida selliseid ideid ja situatsioone, et kõik tundub nagu uus. Natuke hakkab käsi värisema, natuke hakkad valet juttu rääkima," kirjeldas ta.

Lisaks sellele, et uuesti koolipingis istuda on uus ja huvitav, on tema arvates ka märgatavalt lihtsam kui esimesel korral. "Selles mõttes on lihtsam, et sa oled juba mingi elukogemusega ja omandad asju kuidagi teistmoodi. Näiteks terminoloogia – sa ei mõtle enam, mida üks või teine termin tähendab."

Kui uus diplom käes, ei rutta ta aga kohe tagasi haiglasse. "Ma mõtlen nii, et kui ma saan oma oskusi rakendada näiteks eraettevõtjana, leevendades seda pinget või koormust, mis meil eakate hoolekandes on, siis ma olen midagi ära teinud," selgitas ta ning lisas, et kui palk ja muud asjaolud rolli ei mängiks, oleks õendus täpselt see, mida ta teha sooviks.

Praegu on Eestis täitmata umbes 500 õe töökohta ning tervishoiusüsteemis tervikuna on puudu ligi 4000 õde. Selleks, et olukorda veidikenegi parandada, on täna võimalus nendel, kes kord juba õeks õppinud, kuid tervishoiust pikemalt eemal olnud, taas koolipinki suunduda. Uuesti õeks õppimine kestab kolme aasta asemel pool aastat ning seda saab teha ka põhitöö kõrvalt.