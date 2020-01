Tallinna mees Rein teeb lipsudest taaskasutuskunsti

"Mulle tuli kuskilt taevaingel ja ütles, et hakka midagi ilusat looma. Ma mõtlesin järsku, et "Lips!" ja vaatasin kappi, kus mul oli kuus lipsu. See oli esimene ajend. Kui ilusad nad olid! Ma teadsin iga lipsu puhul, millise ülikonnaga ta käib ja kus kohas," rääkis Meresaar "Ringvaatele".

Ta märkis, et paljud lipsud, mis talle tema projekti jaoks anti, olid isegi alles sõlmes. "Paljud mehed ei oska lipsu isegi sõlmida, kui tuleb kiiresti süldipeole minna. Kõps ette ja valmis. Aga lipsu väärikust ei tohi nii hinnata, sest lips peab alati olema mehe ilu."

Tänaseks on Meresaart tabanud lipsuuputus. Eriti pärast seda, kui sõna tema lipsukogumise huvist liikuma hakkas. "Vaadates neid lipse praegu – kui palju seal on sõnumeid." Talle on kätte juhtunud isegi lipse, mis mängivad muusikat.

31. jaanuaril avab Pärnu Uue Kunsti Muuseum taaskasutuskunsti näitus "Anna uus elu". Teiste hulgas on väljas ka Meresaare tööd.

Ühe töö peale kulub tal umbes 40 lipsu. "Järgmine projekt tuleb naiste huulepulkadest. "Seda jälle inglikene mulle ütles." See tähendab, et nüüd ootab ta, et talle saadetaks huulepulki. "Ma olen ju nii osav õlipastelli-maalija ja huulepulk on üks rasvakriitidest."