Galerii: Muusikaauhindade galale saabujad

Muusikaauhindade galal astuvad esimest korda üles tänavu kõige rohkem nominatsioone kogunud Anna Kaneelina ja Rita Ray. Sündmusel toimub ka pop-artisti Ariadne singli "Queen of my own" live-esmaesitlus.

Lavalaudadel püüab pilku ka soul-funk-pop ansambel Gram-of-Fun, kes andis möödunud suve hakul välja EP "Second Breakfast".

Lava-show'ga on lubanud publikut üllatada ka The Swingers, räpiduo Clickerik & Mäx ning pop-räppar villemdrillem. Lisaks astuvad Eesti Muusikaauhinnad 2019 üritusel üles Trad.Attack!, 5MIINUST, STEFAN ja Liis Lemsalu.