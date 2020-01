Nõgesekasvataja Margit Pruul: nõges maitseb nagu jaanipäev

Margit Pruul vahetas oma Viimsi elu Hiiumaa ja nõgeste vastu. Tema sõnul on nõges põlu all taim, mis tegelikult sisaldab hulka mineraale, valke ja vitamiine, mis aitab parandada nii vaimset kui ka füüsilist sooritust.

"See tundub nii päris. Ma usun, et inimesed väga hoolivad, mida nende toit sisaldab ja sellest keskkonnast, kus nad elavad. Minu jaoks on see nii oluline tegeleda mingi päris asjaga ja elada ehedat elu," rääkis Pruul.

"Teada on, et nõgeses on tohutult palju rauda ja teisi mineraale. Eriti siis, kui me oleme lihast loobunud, siis esimene võimalus saada taimset rauda on nõges." Ta märkis, et kuigi tegemist on kõrvetava taimega, mis tundub olevat põlu all, siis biokeemiliselt on nõgeses kõige rohkem mineraale, valku ja vitamiine.

Nõges annab Pruuli sõnul jõudu ja võimendab igasugust sooritust. "Olgu see vaimne või füüsiline sooritus," sõnas Pruul. Ta tõdes, et edusammud nõgeseäris ei ole olnud väga kiired, aga huvi on olemas. "Enne, kui sa lähed maratonistarti või krossi sõitma on sul võimalus nõgese abil oma hemoglobiini taset veres tõsta – see on sportlaste nõks. Tegelikult võib nõgest nimetada legaalseks dopinguks."

"Nõgese juur on näiteks 3 meetrit pikk ehk ta absorbeerib erinevatest maapinna kihtidest mineraale. Nii nagu viinamarjad ja viinamarja väädid. Selles lehekeses on tohutu väärtus tallel." Nõges maitseb tema sõnul ka palju paremini kui näiteks tervisetoodete riiulilt leitav spirulina. "Nõges maitseb nagu jaanipäev."

Pruuli nõgesekasvatusest valmis "Eesti lugude" sarjas ka dokumentaalfilm "Eesti nafta", mis on ETV eetris esmaspäeval kell 20.00