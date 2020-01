Raadio 2 valis möödunud kümnendi parimaks Eesti looks Vaiko Epliku "Soorebased"

Raadio 2 toimetajad ja nii õhtuse kui päevase vööndi saatejuhid valisid välja mõned lood, mis R2 eelmist kümnendit kõige paremini iseloomustaksid.

Kogu edetabel:

1. Vaiko Eplik "Soorebased"

2. Epp Kõiv "Linn on minu"

3. Lenna "Rapunzel"

4. Ewert and the Two Dragons "Good Man Down"

5. nublu ft. reket "Mina ka!"

6. Ajukaja "Benga Benga"

7. Jüri Pootsmann "Aga siis"

8. Genka "Kukeseen"

9. Yasmyn "L.A. Meeting"

10. Arop "Kiki Miki"

11. Ans. Andur "Kare tekk"

12. Cartoon ft. Kristel Aaslaid "Immortality"

13. NOEP "Rooftop"

14. Genka "Curacao"

15. Aides "Unbelievable"

16. Laika Virgin "Ilusad inimesed"

17. Winny Puhh "Meiecundimees üks Korsakov läks eile Lätti"

18. Karl-Erik Taukar "Seitsme tuule poole"

19. nublu ft. gameboy tetris "für Oksana"

20. Kurjam "Pohmakaga tööl"

21. Chalice "Harald ja Matilda"

22. Kosmikud "Öö ei lase magada"

23. Genka / Paul Oja "Bakkushan"

24. Tehnoloogiline Päike "Kõige pikem päev"

25. Vaiko Eplik "Mõtetes mõrudais"