Tina Fey teeb filmi "Õelad tüdrukud" põhjal valminud muusikalist uuesti filmi

Ameerika näitleja ja koomik Tina Fey teatas, et toob algselt filmi põhjal valminud muusikali "Õelad tüdrukud" ("Mean Girls") uuesti filmina kinolinale.

Komöödiasarja "30 Rock" looja ja kaasprodutsendid teatasid, et toovad 2004. aasta filmil põhineva ja Tony auhinnaga pärjatud muusikali filmikompaniiga Paramount Pictures uusversioonina kinolinale. Nii filmi kui ka muusikali stsenaariumi on kirjutanud Fey ise, vahendab Consequence of Sound.

"Mul on väga hea meel tuua "Õelad tüdrukud" tagasi suurele ekraanile. On olnud rõõmustav näha, kui palju on film ja muusikal publikule tähendanud. Ma olen nende tegelastega koos olnud nüüdseks 16 aastat. Nad on minu Marveli universum ja ma armastan neid väga," märkis Fey oma avalduses.

Broadway versioon "Õelatest tüdrukutest" on jätkuvalt laval. Selle lavastaja ja koreograaf on Casey Nicholaw ja käivad läbirääkimised, et tuua see järgmisel aastal lavale ka Londoni West Endi teatris.