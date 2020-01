Trad.Attack! avaldas uue singli "Tehke ruumi!"

Ansambel Trad.Attack! andis välja uue loo "Tehke ruumi!", mis on nende aprillis ilmuva albumi "Make Your Move" teine singel.

"Meil on väga hea meel, et saame juba varsti ilmuvat albumit tasapisi tutvustada, oleme selles maailmas juba poolteist aastat elanud ja iga uue loo väljaandmine on teatud mõttes vabanemine," kirjeldas Sandra Vabarna.

"Tehke ruumi!" räägib meheleminekuikka jõudnud naisest, kellele jagatakse õpetussõnu, kuidas olla perenaine ja abikaasa. Laulu sõnad ja meloodia pärinevad Saaremaalt Mustjalast ning on salvestatud 1961. aastal. Sõnad kõlavad Maria Koerti esituses. "See laul on inspireeritud pärimusest ja on oma kõlapildilt staadionikontserdile sobilik lugu," ütlesid bändiliikmed ja lisasid, et tegemist on pop-rock looga, mis sobib nii raadiotesse kui tantsusaalidesse.

Trad.Attack!'i neljas täispikk album "Make Your Move" ilmub 17. aprillil koostöös plaadifirmaga Made In Baltics.