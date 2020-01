Eesti esimeses lõhkumistoas saab purustada tualettpotte, mööblit ja isegi tehnikat

Lõhkumistoad on populaarsust kogumas üle terve maailma ning lõpuks loodi üks ka Eestisse. Kõik sai alguse kaks aastat tagasi, kui kolm noorukit otsustasid sügismasenduse leevendamiseks mõned pudelid katki loopida. "Oli sügis, hästi morn, raske ja pime, mille peale tundsime, et tahaks lõhkuda," meenutas Kerttu Koemets ja lisas, et nad sõitsid linna äärde ja proovisid. "Pärast oli nii hea olla ja mõtlesime, et tahaks seda ka teistele pakkuda."

Lõhkumistoa nimeks sai Wentiil ehk koht, kus võib oma ventiili lahti keerata ja auru välja lasta. Enda välja elamiseks on Wentiilis suur valik lõhkumiseks mõeldud esemeid ning riistu. "Kuvalda, praepann, ahjuroop, veider mutrivõti õlale ning missioon "Aur välja" võibki alata," sõnas Hannes Hermaküla enne lõhkumistuppa asumist.

Lõhkumistoas võib lõhkuda pea kõike ning soovitud esemeid võib ise kaasa võtta. "Kõike võib tuua, ainult kineskooptelereid me ei soovi, kuna see on väga ohtlik," selgitas Koemets.

Kuigi lõhkumistoas on võimalik lõhkuda nii keraamikad, tualettpotte, kelke, videokaameraid ja kõike muud, kõige populaarsemateks esemeteks on siiski pudelid ja taldrikud. "Kõige parem on neid igapäevaseid asju, näiteks taldrikuid ja klaase vastu seina visata, mõju on kohene ja saab ennast välja elada," selgitas Wentiili asutaja Henri Rosumovski.

Lõhkumiseks mõeldud esemeid hangivad töötajad peamiselt oma koostööpartneritelt. "Meie koostööpartnerid on Tartu Uuskasutuskeskus ja Tartu Kivi baar, kelle käest me saame pudeleid, nõusid ja muid asju," selgitas Rosumovski ja kinnitas, et purustatud esemete killud sorteeritakse ükshaaval ära. "Elektroonika eraldi, plastik eraldi, keraamika ja klaas eraldi ning siis viime jäätmejaama," sõnas Kerttu Koemets.

Selleks, et Wentiilis turvaliselt lõhkuda, tuleb olla täisealine, selga panna pikad riided ning kinnised jalanõud. Lisaks saab iga lõhkuja Wentiilis endale kaitsevarustuse. "Kõige tähtsam on lõhkumise juures jälgida teineteist ja mitte korraga lõhkuda," selgitas Koemets.

Hannese ja Kristeli lõhkumiskomplekti kuulusid kelk, tualettpott, tassid, taldrikud, tühjad pudelid, videokaamera, leivakapp ja ekraan. "Minu kolleeg on hulluks läinud, a pole kunagi teda sellisena näinud," kommenteeris Hannes Hermaküla.