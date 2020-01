Noblessneri sadamalinnakus valmisid suured jääst rotiskulptuurid

Tallinnas Noblessneri sadamalinnaku vanas laevatehase hoones said 23. jaanuaril viimase lihvi suuri jääst valmistatud rotiskulptuurid. Tööde autorid on Leena Kuutma, Põvvat Kama ja Tiiu Kirsipuu.

Kaks veel töös olnud skulptuuri viiakse sealt Jõgevale ja Tartusse, kus need nädalavahetusel pidulikult Hiina rotiaasta alguse puhul avatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera". Üks jäärott läheb aga traditsiooniliselt Tallinnasse Kristiine keskuse juurde.

Jääskulptuuride stuudio projektijuht Indrek Leht selgitas, et praeguse pehme talvega on ainus võimalus jääskulptuure transportida spetsiaalse furgooniga. "Selle külga autoga nad elavad vaikselt, külmutavad öösel, päeval meisterdame vaikselt, ainuke variant on nii teha," selgitas ta ja avaldas lootust, et ehk peavad skulptuurid praeguse sooja ilmaga siiski nädalakese vastu.