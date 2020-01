Els Himma 80: ERR-i arhiivi lummavad kaadrid juubilarist

Els Himma on end juba aastakümneid eestlaste südametesse laulnud. 1960. aastail laulis ta ansamblis Kevad. 1970. ja 1980ndail teenis elatist Tallinna varieteedes ja osales mitmes muusikafilmis, neist tuntuim on Peeter Urbla "Šlaager". Aastast 1991 on ta vabakutseline laulja.

Tuntumad Els Himma esitatud laulud on "Millest sa elad ja hingad", "See tunne pole uus", "Kailakii-kailakoo", "Must mees", "Ootama peab" ja "Üksinduse aeg".

Kuula ja vaata arhiivisaateid Els Himmaga:

"Ob-la-di, Ob-la-da: Els Himma"

"Tähelaev: Els Himma"

Vana kuld. Els Himma ja "On küll hilja"