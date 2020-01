"Rakett 69" ülesandeid leiutavad sarja endised osalised

"Rakett 69" 20-liikmelisest teadustometusest on lausa pooled liikmed endised "Rakett 69" võistlejad. Oma nõu ja jõuga aitab ka aastaid teadustoimetust juhtinud Juhan Koppel. "Juhan Koppel aitab vahel midagi ehitada, aitab alati mõtete kogumisel," selgitas Vellerind.

"Rakett 69" loominguliste ülesannete jaoks läheb vaja sama loomingulisi esemeid nagu laminaatparkett, ventilaatorid ja seinaliistud. Kõik trikid valmivad varjatud seinade taga.

"Ülesanded on salajased, et keegi ei saaks sohki teha, seetõttu on oluline, et meie nurk oleks peidus. Kui on mitmepäevased võtted, siis meil ongi oma kinnine tuba, istume pimedas, et keegi ei näeks," selgitas Vellerind.

See, kuidas eksperimendid sünnivad ning millised on nende lahendused, on üleval "Rakett 69" kodulehel rakett69.ee.

"Me kasvatame üles neid inimesi, kes saatega üles kasvavad. Me innustame neid," soovitas Vellerind ka kõikidel noortel eksperimendid kodus üle vaadata.

"Rakett 69" on ETV ekraanil laupäeviti kell 19.30.

"Rakett 69" alustas esmakordselt 2011. aastal. Saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal ETAg-i ja Vesilinnu koostöös. Saate režissöör ja kaasautor on algusest peale olnud Indrek Simm.