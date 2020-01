Antarktikas rännanud eestlase ekstreemne retk möödus raadiot kuulates: tänan Helgi Erilaidu

Tuuleveski selgitas Raadio 2 saates "Hommik!", et rännak möödus tal kindla graafiku järgi, kus tund ja kümme minutit läks suusatamisele, selle järel tuli aga väike puhkus ja nii päev otsa. "Raadiosaated, podcast'id on tunnised praktiliselt. Need sobisid väga hästi sinna auku," põhjendas Tuuleveski.

Ta selgitas, et kui kõrvaklappidest mängis mõni eriti hea raadiosaade, läks aeg kiiremini. "Petsin ennast natuke, sest hea saatega oli mul mõte kuskil mujal ja meetrid-kilomeetrid tasapisi tulid jalgade all," selgitas ta.

Tuuleveski naeris, et tahab tänada raadioajakirjanikku Helgi Erilaidu. "Tema saated "Aja jälg kivis" ja "Heli jälg ajas", need viisid mind vahel väga ära. See oli mõnus transs, mõtetes olin kuskil Chicagos või Nashville'is, jalad ja keha olid Antarktikas ja viis mind edasi. See oli omaette väga mõnus," tõdes Tuuleveski.

Raadio 2 repertuaarist eelistas mees kuulata "Reispassi" ja legendaarset "Rahva oma kaitset".

Igatses abikaasa häält

Tuuleveski tõdes, et Antarktikas tal surmaga silmitsi seista ei tulnud, raskusi tekitas pigem vaimne pool. "Antartika ei ole ka nii ohtlik. Kui võrrelda põhjapooluse või Arktikaga, kus on objektiivseid ohte rohkem, näiteks jääkarud ja jäälahvandused. Antarktika on selles mõttes ikkagi ohutum," tõdes mees.

Kõige raskem oli teekonna teine nädal, sest esimesed päevad kulusid sisseelamiseks ja teekonna lõpus paistis juba finiš. "Juba midagi oli tehtud, aga oluliselt rohkem oli veel sõita. Füüsiline koormus hakkas mõjuma, jalad olid villis ja mõtted kippsuid minema natuke rohkem stressi," põhjendas Tuuleveski, miks just teine nädal kõige raksem oli.

Sel perioodil oli talle eriti oluline olla kontaktis oma perekonnaga. "Just oma naisega. Mul oli vaja õhtul mõnda sõnumit või lihtsalt kuulda tema häält, see aitas väga hästi," tunnistas Tuuleveski.

Kõige suuremat raskust pakkus Antarktikas magamine. Kuigi teekonda soojendas päike ja liikudes oli vahepeal palavgi, tõdes Tuuleveski, et kinnast käest ära võtta ei saanud. "Õhk on kuiv ja sa hästi ei adu seda, kui kiiresti see külm mõjub," ütles Tuuleveski, et mitmed varasemad soolomatkajad on saanud taolisel teekonnal külmakahjustusi. Tuuleveski läbis matka 35 päevaga.