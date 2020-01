Avaldati 21-aastase räppari Juice WRLD-i surmapõhjus

Noor räppar suri 8. detsembril Chicago lennujaamas. Kui algselt räägiti noore mehe terviserikkest, siis nüüdseks on kinnitatud, et surm saabus oksükodooni ka kodeiini üledoosi tagajärjel. Mõlemad ained on kasutusel ka retseptiravimites, vahendas Independent.

Higgins kukkus kokku vahetult pärast eralennukisse jõudmist, ta viidi haiglasse ning tunnistati veidi pärast seda surnuks.

Chicago politsei kinnitas juba detsembris, et narkokoerad võtsid räppari eralennukisse viidud pagasilt üles narkootikumide lõhna. Läbiotsimisel leiti marihuaanat, retsepriravimeid ja relvi.

Koos räppariga läks lennukipardale veel umbes 12 inimest, kellest ükski pole ebaseaduslikku pagasit omaks tunnistanud.

Juice WRLD-i surma järel avaldasid oma kaastunnet räpimaailma tipud nagu Drake ja Travis Scott. Chance the Rapper ütles, et Juice WRLD-i surm läheb korda miljonitele muusikafännidele üle maailma.

Juice WRLD alustas oma karjääri 2015. aastal. Suurema populaarsuse saavutas ta aga 2017. aastal, kui avaldas mixtape'i "All Girls Are the Same", mis aitas jõuda plaadilepinguni Interscope'iga. Aasta hiljem avaldas ta oma debüütalbumi "Goodbye & Good Riddane", mille edukaimaiks singliks oli "Lucid Dreams". Loos kasutab ta klippi Stingi palast "Shape of My Heart", mida Sting ise nimetab "originaali ilusaks töötluseks".

Eminemi eelmisel nädalal avaldatud üllatusalbumil "Music to Be Murdered By" kõlab ka koostöölaul "Godzilla" Juice WRLD-iga.

Oma lühikese karjääri jooksul tegi Juice WRLD koostööd muuhulgas Future'i, Lil Uzi Verti, BTS'i ja Nicki Minaj'iga. Möödunud aastal kõlas tema muusika ka filmis "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Tänavu kevadel ilmus ka Juice WRLD'i teine stuudioalbum "Death Race to Love".