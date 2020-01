Bon Iver esineb sügisel Riias

Bon Iver jõudis suurema kuulajaskonna ette albumiga "For Emma, Forever Ago" (2007). Aastate jooksul on Bon Iver pälvinud mitmeid auhindu ja tunnustusi. Teine album "Bon Iver, Bon Iver" (2012) võidutses Grammyde jagamisel nii parima uue artisti kui ka parima alternatiivmuusika albumi kategooriates. Olles vaid aasta aega tuuritanud, kurvastas Justin Vernon fänne pommuudisega Bon Iveri pausile mineku ning muude projektidega tegelemise kohta. Viis aastat hiljem, 2016. aastal oli Bon Iver tagasi albumiga "22, A Million" ning jätkas oma edulugu. Iga Bon Iveri album on olnud alati mainitud erinevate väljaannete aasta parimate albumite nimistus.

Eelmise aasta augustis andis Bon Iver välja oma neljanda kauamängiva "I,I". Justin Vernon on albumil rahumeelses loomemeeleolus ning seda on kuulda albumi kõigis 13 loos. "I,I" puhul on Vernon koostööd teinud ligi 50 erineva muusikuga.

"I,I" on ühe etapi lõpp – talvest albumil "For Emma, Forever Ago" sai energiline kevad ("Bon Iver, Bon Iver") ning korrapäratu suvi ("22, A Million"), neljas album "I,I" esindab värviküllast sügist.

Bon Iver annab kontserdi 2. novembril Riias Riga Arenal.